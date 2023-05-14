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PSG farka gitti, Ajaccio küme düştü, Messi ıslıklandı

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Fransa Ligue 1'de sahasında Ajaccio'yu 5-0 yenen PSG, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ajaccio'nun ligden düşmesinin kesinleştiği mücadelede PSG taraftarları, Suudi Arabistan'a gittiği için tepki çeken Lionel Messi'yi ıslıkladı

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PSG farka gitti, Ajaccio küme düştü, Messi ıslıklandı
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 35. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes'te küme düşme hattındaki Ajaccio'yu ağırladı.
PSG, Fabian Ruiz'in 22, Achraf Hakimi'nin 33, Kylian Mbappe'nin 47 ve 54, Mohamed Youssouf'un (kendi kalesine) 73. dakikada attığı gollerle 5-0 galip geldi. Ev sahibi ekipte 77. dakikada Hakimi, konuk takımda ise 80. dakikada Thomas Mangani, direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 81 puana ulaşan PSG, en yakın rakibi Lens ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı ve bitime üç hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan 23 puanlı Ajaccio'nun ise ligden düşmesi kesinleşti.
MESSİ ISLIKLANDI
Öte yandan ay başında kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmadığı ve Suudi Arabistan'a gittiği için tepki çeken PSG'nin yıldızı Lionel Messi, maç öncesi ve sırasında taraftarlar tarafından ıslıklandı. Yıldız oyuncunun, moralsizliği de dikkat çekti.
 
 
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