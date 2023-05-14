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Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

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İngiltere Premier Lig'de Fulham'a 2-0 yenilen Southampton, küme düşen ilk takım oldu

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Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
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Premier Lig'in 36. haftasında Southampton'a konuk olan Fulham, 48. dakikada Carlos Vinicius ve 72. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Son sırada bulunan 24 puanlı Southampton'ın bitime iki hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti.
Diğer maçlarda Manchester United, Wolverhampton'ı 2-0, Aston Villa, Tottenham'ı 2-1, Crystal Palace da Bournemouth'u 2-0 yendi. Leeds United-Newcastle United ve Chelsea-Nottingham Forest karşılaşmaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.
 
 
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