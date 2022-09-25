banner875
banner815
Mesarya tek attı, 3 aldı
Mesarya tek attı, 3 aldı
12 0
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
Bisikletçilerimiz Türkiye’de tarih yazıyor
13 0
 
Yalova, farklı başladı
Yalova, farklı başladı
79 0
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
Filenin Sultanları dünya sahnesine çıkıyor
16 0
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
Ferrari'nin ilk SUV modeli: Purosangue
10 0
Kral'ın 'pes' dedirten 10 ilginç özelliği
Kral'ın 'pes' dedirten 10 ilginç özelliği
32 0
MSA şampiyonluğu coşkuyla kutladı
MSA şampiyonluğu coşkuyla kutladı
22 0
banner878

Sadık Cemil Stadı basın tribününün iyileştirilmesi için görüşme gerçekleştirildi

banner476

banner825
Sadık Cemil Stadı basın tribününün iyileştirilmesi için görüşme gerçekleştirildi
Süper Lig’in ilk haftasında, cumartesi günü Miracle Değirmenlik ile Doğan Türk Birliği takımları arasında Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmada dernek üyelerimiz bazı sıkıntılar yaşamıştır. Üyelerimiz, stadın basın tribünü kapasitesinin yetersiz oluşu sonrası taraftarların bulunduğu tribünde görevini yapmak zorunda kalmıştır.
Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan ile bir görüşme gerçekleştirirken, basın mensuplarının daha iyi şartlarda görev yapabilmesi adına nelerin yapılabileceği yönünde görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan, eksikleri giderebilme ve daha iyisini yapabilme adına eleştiriye her zaman açık olduklarını belirterek bugün itibarı ile basın tribününün iyileştirilmesi için çalışmaların başladığını, bir sonraki iç saha müsabakasına kadar şartlarının iyileştirileceğini tarafımıza iletmiştir.
Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarken, uzun lig maratonunda dernek üyelerimizin statlarda gerek çalışma şartları, gerekse yaşanabilecek başka sıkıntıları çözmek için dernekle iletişime geçmelerini hatırlatır, bir kez daha yeni sezonda kolay gelsin dileklerimizi iletiriz.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.