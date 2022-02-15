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Aytemiz Alanyasporlu Davidson Çin'e transfer oldu

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Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Davidson'un Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olduğunu duyurdu

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Aytemiz Alanyasporlu Davidson Çin'e transfer oldu
Antalya temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz DavidsonPereira Çin’in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira’ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un takımdan ayrıldığını kısa süre önce TFF'ye de bildirmişti.
Akdeniz ekibiyle 66 maça çıkan 30 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, 17 gol atıp, 12 de asist yaptı.
 
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