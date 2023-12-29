banner913
banner932
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
23 0
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
17 0
 
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
31 0
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
38 0
Atatürk anısına koştular
Atatürk anısına koştular
12 0
Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
14 0
Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru
Cypfruvex’ten narenciye üreticilerine duyuru
85 0
banner996
banner985

Eric Bailly ile yollar ayrıldı

banner989

banner974
Eric Bailly ile yollar ayrıldı
banner971
Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Sezon başında transfer oldu
Eric Bailly, Manchester United'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a imza attı.
Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyen 29 yaşındaki stoper, gol veya asist kaydedemedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.