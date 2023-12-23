Lefkoşa surlar içerisi Vakıflar Çarşısı'nda cinayet!

Alav döviz bürosunda vahşice cinayet kan dondurdu.Lefkoşa’da Surlariçi Bölgesinde 45 yaşındaki Ayça Alav, kendisine ait Hit Bit döviz bürosu içerisinde ölü olarak bulundu. Ağzı bantlı ve elleri bağlı şekilde ölü olarak bulunan Ayça Alav’ın cinayete kurban gittiği öğrenildi.Lefkoşa Girne Kapısı bölgesinde korkunç bir cinayet işlendi.Lefkoşa’da Surlariçi Bölgesinde bulunan Mevlevi Tekke Sokak üzerinde, Girne'de sakin 45 yaşındaki Ayça Alav, kendisine ait Hit Bit döviz bürosu içerisinde saat 23.00 sıralarında ölü olarak bulundu.Ağzı bantlı ve elleri bağlı şekilde ölü olarak bulunan Ayça Alav’ın cinayete kurban gittiği öğrenildi.Cinayetin ardından katil zanlısı kayıplara karışırken, Polis tarafından olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi.Ayça Alav’ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.Polis harekete geçerek zanlnın Güney Kıbrıs'a geçebilmesini engellemek için tüm güvenlik önlemlerini alırken bölgede ki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.Olayla ilgili Polisin soruşturma devam ediyor.Polis Basın Subaylığı, Girne’de yaşayan 45 yaşındaki Alev Alav’ın Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Mevlevi Tekke Sokak’taki dükkanında dün ölü bulunduğunu bildirdi.Alav’ın cinayete kurban gittiği yönünde şüpheler olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.