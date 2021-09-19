Londra derbisinin galibi Chelsea

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.
Londra derbisinde Tottenham'a konuk olan Chelsea, Silva'nın 49, Kante'nin 57 ve Rüdiger'in 90+2'nci dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
Puanını 13'e çıkaran Chelsea, eşit sayıda gol attığı ve yediği Liverpool ile beraber zirvenin ortağı oldu. Tottenham ise 9 puanda kaldı.
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