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Londra derbisinin galibi Chelsea

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Londra derbisinin galibi Chelsea
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti.
Londra derbisinde Tottenham'a konuk olan Chelsea, Silva'nın 49, Kante'nin 57 ve Rüdiger'in 90+2'nci dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
Puanını 13'e çıkaran Chelsea, eşit sayıda gol attığı ve yediği Liverpool ile beraber zirvenin ortağı oldu. Tottenham ise 9 puanda kaldı.
 
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