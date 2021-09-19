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Şampiyon Türkiye

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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu

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Şampiyon Türkiye
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız tarih yazdı.
Milliler, finale İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Şampiyonanın yarı finalinde Rusya'yı 1-0 geriden gelerek 5-2 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, adını finale yazdırmıştı.
 
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