Şampiyon Türkiye

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımımız tarih yazdı.
Milliler, finale İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Şampiyonanın yarı finalinde Rusya'yı 1-0 geriden gelerek 5-2 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, adını finale yazdırmıştı.
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