Juventus'a Empoli çelmesi

Serie A'nın 22. haftasında Empoli'yi konuk eden Juventus'ta Arkadiusz Milik, 18. dakikada kırmızı kart gördü.
Dusan Vlahovic'in 50. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Juventus, 70. dakikada Tommaso Baldanzi'nin golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 78. dakikada oyuna girdi.
Bu sonuçla Juventus, puanını 53'e çıkararak 2 maç eksiği bulunan 51 puanlı Inter'in önünde lider durumda bulunuyor.
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