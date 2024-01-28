Juventus'a Empoli çelmesi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, Empoli ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın büyük bölümünü 1 kişi eksik oynayan Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 78. dakikada oyuna girdi

Serie A'nın 22. haftasında Empoli'yi konuk eden ​​​​​​​Juventus'ta Arkadiusz Milik, 18. dakikada kırmızı kart gördü.

Dusan Vlahovic'in 50. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Juventus, 70. dakikada Tommaso Baldanzi'nin golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 78. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Juventus, puanını 53'e çıkararak 2 maç eksiği bulunan 51 puanlı Inter'in önünde lider durumda bulunuyor.



