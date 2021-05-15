banner583
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
34 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
54 0
 
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
257 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
28 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
96 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
44 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
11 0
banner661
banner570

İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi

banner476

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan Rangers, son hafta maçında Aberdeen'i 4-0 yenerek sezonu namağlup tamamladı.

İskoçya şampiyonu Rangers, ligi namağlup bitirdi

Mart ayında zaferini ilan eden Rangers, şampiyonluk grubunun 5. ve son haftasında Aberdeen'i ağırladı.

Ibrox Stadı'ndaki mücadeleden 4-0 galip ayrılan Rangers, sezonu 102 puanla en yakın rakibi Celtic'in 25 puan önünde yenilgisiz bitirdi.

Ligde oynadığı 38 maçta 32 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Glasgow ekibi, attığı 92 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünde 2011 yılının ardından ilk kez Premiership'te şampiyonluğa ulaşan Rangers, Aberdeen maçının ardından düzenlenen törende kupasını aldı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.