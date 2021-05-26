Hollanda'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Frank de Boer tarafından belirlenen kadro, Hollanda Futbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

26 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: MaartenStekelenburg (Ajax), JasperCillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City)

Defans: NathanAke (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), DaleyBlind (Ajax), JoelVeltman (Brighton), JurrienTimber (Ajax), PatrickvanAanholt (CrystalPalace), DenzelDumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), OwenWijndal (AZ Alkmaar)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), RyanGravenberch (Ajax), GeorginioWijnaldum (Liverpool), Donnyvan de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), DavyKlaassen (Ajax), TeunKoopmeiners (AZ Alkmaar)

Forvet: MemphisDepay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), WoutWeghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), CodyGakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord).

