Edin Dzeko Inter'de

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Inter, Bosna Hersekli Edin Dzeko ile Hollandalı DenzelDumfries'ı kadrosuna kattı

Romelu Lukaku'yuChelsea'ye gönderen İtalyan devi Inter, Belçikalı golcünün boşluğunu Edin Dzeko ile doldurdu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Roma'da forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu Dzeko ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfer döneminde Türk takımları ile de ismi anılan 35 yaşındaki futbolcu, sezon başında lacivert siyahlı kulübe transfer olan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile aynı takımda yer alacak.

PSV'de forma giyen 25 yaşındaki sağbek Dumfries ise kendisini dört yıllığına Interli yapan sözleşmeye imza attı.



