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Dembele 2 yıl daha Barça'da

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İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız yıldızı OusmaneDembele ile yeni sözleşme imzaladı

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Dembele 2 yıl daha Barça'da
Barcelona Kulübü’nden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Barcelona forması giyeceği kaydedildi.
2017 yılında Borussia Dortmund'a bonuslarla 140 milyon avro ödeyerek Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona, 5 yıllık sözleşmesi sona eren futbolcuyu takımda tutmak için çaba harcıyordu.
Katalan ekibinde ikisi lig olmak üzere 5 kupa kazanan Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 150 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri havalandırdı.
 
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