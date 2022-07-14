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WillianArao resmen Fenerbahçe'de

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WillianArao resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu WillianArao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu WillianArao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. WillianArao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de bulunduğu aktarıldı.
2016 yılından beri Flamengo forması giyen 30 yaşındaki ön libero, Flamengo ile çıktığı 371 maçta 25 gol atıp, 21 de asiste imza attı.
 
 
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