Borussia Dortmund zirve yarışını bırakmıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’i 2-0 yendi

Borussia Dortmund, 18. haftanın kapanış maçında BayArena’da Bayer Leverkusen’e konuk oldu. Sarı-siyahlılar 33. dakikada Karim Adeyemi’nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund 53. dakikada Edmond Tapsoba’un kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 34 çıkararak 4. sıraya yükselen Borussia Dortmund 37 puana sahip lider Bayern Münih’in 3 puan gerisinde yer alarak zirve yarışından kopmadı.

Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.

Bundesliga’da bugün oynanan Schalke 04-Köln karşılaşması da golsüz berabere sonuçlandı.

