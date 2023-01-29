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Başakşehir son 7 maçında 5. kez kazandı

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Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son 7 maçtan 5'inde galip geldi

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Başakşehir son 7 maçında 5. kez kazandı
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berkay Özcan ve Deniz Türüç'ün golleriyle kazanan turuncu-lacivertli ekip puanını 40'a yükseltti ve 3. sıraya çıktı.
Dünya Kupası arasının ardından ligde oynadığı 7 maçtan 5'ini kazanan turuncu-lacivertli ekip, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet aldı.
Konyaspor'un ise galibiyet özlemi 6 maça yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Konyaspor 27 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir ligde bir sonraki maçını deplasmanda Kayserispor ile oynarken, Konyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
DENİZ TÜRÜÇ DOĞUM GÜNÜNDE GOLÜNÜ ATTI
​​​​​​​Medipol Başakşehir'in Konyaspor karşısında ikinci golünü penaltıdan atan Deniz Türüç, doğum gününde gol sevinci yaşadı.
Otuz yaşına giren Deniz, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.
Turuncu-lacivertli takımın ilk golünü atan Berkay da bu sezon ligdeki gol sayısını 3 yaptı.
 
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