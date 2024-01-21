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Bayern Münih evinde yaralı

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu

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Bayern Münih evinde yaralı
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Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 18. hafta mücadelesinde Werder Bremen'i ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 59. dakikasında Mitchell Weiser ile öne geçen konuk takım, kalan bölümde skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından 41 puanda kalan Bavyera temsilcisi ile namağlup lider Bayer Leverkusen arasındaki fark 7'ye çıktı. Werder Bremen ise puanını 20 yaptı.
 
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