Dr. Küçük anısına kırdılar

Kıbrıs Türk Toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük anısına kırış şampiyonası düzenlendi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dr.Fazıl Küçük Kırış Şampiyonası Cuma yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında, Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp temsilcileri verdi.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Hayriye Yetek 2. Ela Yağızsoy

2.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Defne Okçu 3. Azra Güler Karataş

3.Kategori: 1. Hira Rahme Çetinkaya 2. Miray Mafratoğlu 3. Tuvana Yeleğen

4.Katagori: 1. Anelia Belen 2. Zeliha Arpacıoğlu

5.Kategori: 1. Sophie Akınyi 2. Melek Ünver 3. Havin Yılmaz

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Emir Talha Keklik 2. Doğu Göktürk Yeleğen 3. Yankı Satır

2.Kategori: 1. Demir Alp Aslan 2. İbrahim Tutaman 3. Yusuf Tuğra Mertgenç

3.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Muhammed Ahmet Mertgenç

4.Kategori: 1. Yağız Sarıkurt 2. Sam Norouzi

5.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

6.Kategori: 1. Şakir Yağızsoy

