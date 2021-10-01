Barcelona’da Ronald Koeman'ın koltuğu sallanıyor

Önce İspanya La Liga ardından da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar, Barcelona'yı yeni arayışlara itti.
İspanyol medyası, Atletico Madrid maçından önce teknik direktör Ronald Koeman'ın büyük bir baskı altında olduğunu yazdı.
Çıkan haberlerde Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin her an feshedilebileceği iddia edildi.
Haberlerde Barcelona'nın, Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran RobertoMartinez ile görüştüğü de ileri sürüldü. Ancak tüm bu haberlere karşın Koeman, Katalan ekibinin başında antrenmana çıktı.
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