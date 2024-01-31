Aziz Behiç, Al Nassr’a transfer oldu

Türkiye’de Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor gibi takımlarda forma giyen, bir dönem Hollanda’nın güçlü ekiplerinden PSV’de görev yapan Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun oynadığı Al Nassr’a transfer oldu

Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’a transfer oldu.

Transferi gerçekleştiren bir diğer Kıbrıslı Türk menajer Tekin Birinci duyurdu.

Türkiye’de Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor gibi takımlarda forma giyen, bir dönem Hollanda’nın güçlü ekiplerinden PSV’de görev yapan Behiç’in transferini Tekin Birinci şu ifadelerle duyurdu:

“Çok zor bir transfer süreci oldu. City Group çok zorladı ama transferin bitmesine saniyeler kala Kıbrıslı Türk asıllı Avustralya Milli Takım oyuncusu kardeşim, arkadaşım Aziz Behiç'i şu an dünyanın en popüler takımlarından biri olan, kadrosunda Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane'yi barındıran Al Nassr takımına kiralık transferini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah hayırlı olur...”

33 yaşındaki sol bek Aziz Behiç son olarak Avustralya ekibi Melbourne City FC forması giyiyordu.

