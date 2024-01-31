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Dumlupınar'ın yeni sponsoru Tremeşeli Holding

Mehmet Evram başkanlığındaki Dumlupınar yönetimi 2 Şubat Cuma günü Tremeşeli Holding ile sponsorluk anlaşmasının imzalanacağını duyurdu

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Dumlupınar'ın yeni sponsoru Tremeşeli Holding
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Dumlupınar Kulübü yeni sponsorluk antlaşmasına imza atıyor. Yonpaş Şirketi ile geçtiğimiz ay sona eren anlaşmadan sonra görüşmelerini sürdüren Mehmet Evram başkanlığındaki Dumlupınar yönetimi Tremeşeli Holding ile sponsorluk anlaşmasının imzalanacağını duyurdu.
2 Şubat Cuma günü saat 14:00’te Concorde Tower Hotel’de düzenlenecek imza töreniyle kulübün adı Tremeşeli Holding Dumlupınar olacak.
Öte yandan Dumlupınar spor Kulübü yayınladığı bir mesajla Yonpaş şirketine teşekkür etti. Teşekkür mesajı şöyle:
“Teşekkürler Yonpaş
Yaklaşık 5 yıldır sponsorluğumuzu yapan, ülke sporuna ve gençliğine hiç tereddüt etmeden tüm maddi manevi desteğini esirgemeyen Derinel Ailesi'ne ve şirketleri Yonpaş'a teşekkür ederiz.
5 yılda kulübümüze verdiği destekle kulübümüzün seviye atlamasına ve tarihinin en iyi konumuna gelmesine katkı koyması yanında Metin Derinel Lisesi'ni de ülkemize kazandırarak KKTC iş dünyasının en hayırsever şirketlerinden birinin sponsorluğumuzu yapmış olmasının gururunu her daim yaşatacağız.
Dumlupınar Türk Spor Kulübü”
 
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