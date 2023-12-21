Avrupa Süper Ligi'ne onay çıktı

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA tarafından Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına izin verilmemesinin rekabet yasasına aykırı olduğuna karar verdi

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama, FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok." denildi.

Açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig kararının "rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı" olduğunu duyurdu.

AVRUPA SÜPER LİGİ GİRİŞİMİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı.

UEFA'DAN KARARA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararının ardından UEFA'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Bu kararın, Avrupa Süper Ligi'nin onaylandığı veya doğrulandığı anlamına gelmediğini vurgulayan UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

"UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde önceden var olan bir eksikliğinin altını çiziyor bu karar. Haziran 2022'de zaten kabul edilmiş ve ele alınmış bir teknik husus bu. Yeni kurallarımızın sağlamlığından ve özellikle bunların ilgili tüm Avrupa yasalarına uyduğundan da eminiz.

UEFA, toplumun daha geniş çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlayarak Avrupa futbol piramidini sürdürme konusundaki kararlılığını sürdürecek. Avrupa spor modelini ulusal dernekler, ligler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, antrenörler, AB kurumları, hükümetler ve ortaklarla birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz.

Taraftarların ve tüm paydaşların vazgeçilmez modeli olarak ilan ettikleri dayanışma temelli Avrupa futbol piramidinin, Avrupa ve ulusal yasalarla kopma tehlikesine karşı korunacağına inanıyoruz."

