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Avrupa'nın en golcüsü Robert Lewandowski

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde 2020-2021 sezonunun tamamlanmasıyla, gol kralları da belli oldu. Almanya'da (Bundesliga) oynadığı 29 maçta 41 gole ulaşan Bayern Münih'in forveti Robert Lewandowski, kıtanın en skoreri olmayı başardı

Avrupa'nın en golcüsü Robert Lewandowski
Almanya Bundesliga’da 6. kez gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki Polonyalı futbolcuRobert Lewandowski, GerdMüller'in 40 golle elinde tuttuğu "Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan futbolcu" unvanını ele geçirdi.
İspanya'da (La Liga) Barcelona'nın Arjantinli yıldızı LionelMessi, ligi 30 golle tamamlayarak krallık yarışında zirveyi aldı. Messi, üst üste 5, toplamda ise 8. kez ipi göğüsledi.
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Serie A'da kaydettiği 29 golle ilk sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig ve La Liga'nın ardından Serie A'da da krallık yarışını kazanan Ronaldo, bu başarıyı elde eden ilk isim olarak tarihe adını yazdırdı.
Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain'den (PSG) KylianMbappe 27, İngiltere'de (Premier Lig) Tottenhamlı Harry Kane ise 23 golle en skorer isim olma başarısı gösterdi.
Öte yandan, Ligue 1 şampiyonu Lille'in en golcü ismi Burak Yılmaz (16), Premier Lig birincisi Manchester City'nin en skorer oyuncusu da İlkay Gündoğan (13) oldu.
Avrupa'nın en büyük 5 liginde en golcü 20 futbolcu ise şöyle:
Robert Lewandowski (Bayern Münih): 41
LionelMessi (Barcelona): 30
Cristiano Ronaldo (Juventus): 29
AndreSilva (Eintracht Frankfurt): 28
ErlingHaaland (Borussia Dortmund): 27
KylianMbappe (PSG): 27
RomeluLukaku (Inter): 24
Karim Benzema (Real Madrid): 23
Harry Kane (Tottenham): 23
GerardMoreno (Villarreal): 23
LuisMuriel (Atalanta): 22
Muhammed Salah (Liverpool): 22
LuisSuarez (Atletico Madrid): 21
DusanVlahovic (Fiorentina): 21
Wissam Ben Yedder (Monaco): 20
MemphisDepay (Lyon): 20
WoutWeghorst (Wolfsburg): 20
AndrejKramaric (Hoffenheim): 20
Ciro Immobile (Lazio): 20
Simy (Crotone): 20
 
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