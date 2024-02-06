Asya Kupası'nda ilk finalist Ürdün oldu

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun ilk yarı final maçında Ürdün ile Güney Kore, Ahmad bin Ali Stadı'nda karşılaştı.
Ürdün, 53. dakikada Yazan Al Naimat ve 66. dakikada MousaTamari'nin golleriyle 2-0 galip gelerek adını finale yazdırdı.
İran ile Katar arasında bugün saat 18.00'de yapılacak maçın galibi, Ürdün'ün finaldeki rakibi olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.