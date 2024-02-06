Asya Kupası'nda ilk finalist Ürdün oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Kupası'nda Güney Kore'yi 2-0 yenen Ürdün, finale yükseldi

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun ilk yarı final maçında Ürdün ile Güney Kore, Ahmad bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Ürdün, 53. dakikada Yazan Al Naimat ve 66. dakikada MousaTamari'nin golleriyle 2-0 galip gelerek adını finale yazdırdı.

İran ile Katar arasında bugün saat 18.00'de yapılacak maçın galibi, Ürdün'ün finaldeki rakibi olacak.

