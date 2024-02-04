banner913
banner932
Çanakkale, tek attı 3 aldı
Çanakkale, tek attı 3 aldı
18 0
Dipkarpaz’a, Akova freni
Dipkarpaz’a, Akova freni
84 0
 
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
21 0
Nergisli köy yolunda dün yaşanan kazada 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Nergisli köy yolunda dün yaşanan kazada 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
43 0
Hollandalı adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı
Hollandalı adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı
37 0
Taş üstüne taş kalmadı
Taş üstüne taş kalmadı
21 0
Evlilik çetesinin tarifesi 5-10 bin Euro
Evlilik çetesinin tarifesi 5-10 bin Euro
31 0
banner1012
banner985

Arsenal, Liverpool'u 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-1 yendi.

banner974
Arsenal, Liverpool'u 3 golle geçti
banner971

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golünü, 45+3. dakikada Gabriel Magalhaes kendi kalesine attı. Liverpool'da Ibrahima Konate, 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Üst üste üçüncü galibiyetini alarak 49 puana çıkan Arsenal, ligde 15 hafta sonra kaybeden lider Liverpool ile arasındaki farkı 2 puana indirdi. Bu sonucun ardından iki maçı eksik 46 puanlı Manchester City için liderliği ele geçirme şansı doğdu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.