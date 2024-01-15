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Arda Güler 69 dakikada büyüledi

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Arandina ve Atletico Madrid karşısında sahada kaldığı 69 dakikada İspanyol gazetecileri büyüledi

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Arda Güler 69 dakikada büyüledi
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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'ndaki performansıyla büyük kulüplerin radarına giren ve 6 Temmuz 2023'te Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da yeteneklerini sergilemeye başladı.
İlk maçına, İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşılaştıkları Arandina karşısında "ilk 11"de çıkan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı.
Arda Güler, ikinci maçına ise İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Atletico Madrid mücadelesinde çıktı. 112. dakikada oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalan Arda Güler hem Arandina hem de Atletico Madrid maçında gösterdiği yetenekleriyle adından söz ettirmeye başladı.
Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek kazandı. Final maçında yedeklerde yer alan Arda, Real Madrid ile ilk kupasını aldı.
 
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