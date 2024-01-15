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DİGEM, şampiyonluk kupasını Çelebi’ye götürdü

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DİGEM, şampiyonluk kupasını Çelebi’ye götürdü
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Hentbol’da Tolga Kınacı U 18 Ligi Şampiyonu DİGEM, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.
Hentbol Federasyonu tarafından organize edilen Tolga Kınacı U 18 Ligi namağlup şampiyonu DİGEM ve Antrenör Osman Çelebi kupa heyecanını Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi ile paylaştılar. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi kupa heyecanını kendisi ile paylaşan DİGEM’e ve emeği geçen herkesi tebrik ederek sporun önemine vurgu yaptı.
Çelebi, Dikmen bölgesindeki her spor branşına destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek doğru planlama yapıldığı zaman başarının kaçınılmaz olduğuna değindi. DİGEM U 16 Ligini de şampiyon olarak tamamlamıştı.
 
 
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