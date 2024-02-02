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Ara transfer şampiyonu Lyon

Ara transfer döneminde en fazla para harcayan kulüp, Ligue 1'de zor günler geçiren Olimpik Lyon oldu

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Ara transfer şampiyonu Lyon
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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) ara transfer dönemi sona erdi.
Ligue 1'de bu sezon gösterdiği kötü performansla son sıralara demir atan Olimpik Lyon, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.
Ligde yalnızca 4 galibiyet alabilen teknik direktör Pierre Sage yönetimindeki Lyon, kadrosuna takviye yapmak için kesenin ağzını açtı.
19 haftası geride kalan Ligue 1'de 16 puanla 16. sırada yer alan Lyon'un kasasından transfer ettiği veya kiraladığı 8 oyuncu için 50,13 milyon avro çıktı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Lyon, Malick Fofana için Gent'e 17, Gift Orban için yine Gent'e 12, Orel Mangala (kiralık) için Nottingham Forest'a 11,70, Adryelson için Botafogo'ya 3,58, Lucas Perri için yine Botafogo'ya 3,25, Nemanja Matic için de Rennes'e 2,60 milyon avro ödedi.
Ocak ayında en fazla para harcayan 10 kulüp arasında Ligue 1'den 4 takım yer alırken, Lyon'u 40'ar milyon avro harcamayla Barcelona ve PSG takip etti.
Almanya'da ara transfere en çok bütçe ayıran takım Bayern Münih, İngiltere'de Crystal Palace, İtalya'da ise Napoli oldu.
  Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro)
1 Olimpik Lyon Fransa 50,13 milyon
2 Barcelona İspanya 40 milyon
3 PSG Fransa 40 milyon
4 Bayern Münih Almanya 30 milyon
5 Crystal Palace İngiltere 29,10 milyon
6 Rennes Fransa 26,50 milyon
7 Tottenham İngiltere 25 milyon
8 Leipzig Almanya 24 milyon
9 Olimpik Marsilya Fransa 22 milyon
10 Napoli İtalya 21 milyon
EN PAHALISI VİTOR ROQUE
Kış döneminin en flaş transferine Atletico Paranaense'nin Brezilyalı forveti Vitor Roque'yi renklerine bağlayan Barcelona imza attı. Katalan ekibi, 18 yaşındaki oyuncu için 40 milyon avro bonservis bedeli ödedi.
Ara transferin en pahalı oyuncuları arasında tanıdık isimler de yer alırken, listenin ikinci sırası 30 milyon avro bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey'un oldu.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas da 24 milyon avroya Napoli'den Leipzig'e transfer olarak dikkati çekti.
 
 
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