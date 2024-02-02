Hatayspor kendine geldi

Trenyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi. Bordo beyazlılar üst üste 2. galibiyetini elde etti

Trenyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

Ev sahibi takımın gollerini 41. dakikada ve 90+5. dakikada Massanga Matondo, 51. dakikada penaltıdan Strandberg kaydetti. Konuk takımda Lasagna 46. dakikada fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki galibiyet hasretini geçen hafta Adana Demirspor karşısında sonlandıran Hatayspor üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 28 yaptı. Maç fazlasıyla düşme hattı ile arasında 1 puan bulunan Vavacars Fatih Karagümrük 24 puanda kaldı.

