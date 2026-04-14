10 Nisan 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Bakü’de dostluk grupları arasında yapılan toplantıda konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler “Üç Devlet Bir Millet Anlayışı Güçleniyor” dedi.

Azerbaycan Milli Meclisinde “Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” Meclislerinin gerçekleştirdiği dostluk grupları toplantısında yapmış olduğu konuşmada KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler; Üç Devlet Bir Millet anlayışının güçlendiğini belirterek, Türk Dünyasının ortak tarih, kültür ve gelenekleri temelinde güçlü bir bağa sahip olduğunu kaydetti..

..Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre; Milli Meclis Hazar Salonunda yer alan toplantıda, Cumhuriyet Meclisi KKTC , Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı da olan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in yanı sıra KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Dostluk Grubu Üyesi Fatma Karanfil ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Targaner de hazır bulundu..

..Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı , Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Orhan Erdem ile her iki dostluk grubuna üye milletvekillerinin katıldığı toplantıda Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cevanşir Feyziyev ile Azerbaycan-Türkiye Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ehliman Emirselanov ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri de yer aldı..

..Cumhuriyet Meclisi ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ziya Öztürkler toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Dünyası arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki konumunun pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı..

..Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’in davetiyle katıldığı programda, Azerbaycan’ın gelişim sürecine dikkat çeken Öztürkler “Haydar Aliyev’in temellerini attığı ve İlham Aliyev’in liderliğinde güçlenen Azerbaycan’ın kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle takip ediyoruz” dedi..

..Dostluk grupları toplantılarının üçüncüsünün Bakü’de gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile dile getiren Öztürkler, bu sürecin ilk toplantısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmış olmasının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu denklemde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Öztürkler “KKTC, Türk Dünyası için Doğu Akdeniz’e açılan bir kapı ve ayni zamanda bir barış ve denge unsurudur” dedi..

..Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Öztürkler, Orta Doğu’daki çatışmaların gelişme riski taşıdığına işaret ederek, Kıbrıs adasının güneyi Türkiye ve Azerbaycan’ın zaman zaman füze ve drone saldırılarının hedefi olduğunu, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamasının teselli verici olduğunu ifade etti..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini belirten Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’da tam üyelik hedefinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda Türk Devletlerinden daha güçlü destek beklediklerini ifade eden Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan “Türk Devletleri Vizyonu” belgesinin bu hedefler açısından önemli bir yol haritası sunduğunu belirtti..

..Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürkler, çözümün iki devletin Egemen Eşitliği ve Eşit Uluslararası statüsünün tanınmasından geçtiğini dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu söyleyen Öztürkler, Türkiye ve Azerbaycan liderlerine teşekkür etti..

..TÜRKPA bünyesinde önerilen “TÜRKPA Plus” girişimini de değerlendiren Öztürkler, bu projenin parlamenter diplomasi alanında ortak hareket kabiliyetini artıracağını ve Türk Dünyasının uluslararası alandaki etkisini güçlendireceğini ifade etti..

..Öztürkler ayrıca, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’ndeki Gözlemci Üyelik sürecinin hızlandırılması, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsil edilmediği uluslararası parlamenter platformda görünürlüğünün artırılması için destek talebinde bulundu.

Konuşmasının sonunda, Türk Dünyasıyla olan tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapan Öztürkler, bu birlikteliğin güçlendirilmesiyle ortak hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, Azerbaycan’a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti..

..Cumhuriyet Meclisi KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Doğu Akdeniz’den artan askeri hareketlilik ve enerji kaynakları üzerindeki rekabetin bölgeyi dünyanın en kritik noktalarından biri haline getirdiğini ifade eden Canaltay, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu potansiyele işaret etti..

Dostluk Grubu Üyesi Milletvekili Fırtına Karanfil de, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sonrası Kıbrıs Türkü’nün yeniden doğduğunu belirterek, mücadelenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla taçlandığını dile getirdi..

..Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikteliğinin önemine değinen Karanfil, bu birlik ve beraberliğin tüm Türk Dünyasında kenetlenerek, devam etmesini diledi..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..