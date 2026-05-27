1898’de İstanbul’da doğan ve 22 Mayıs 1983 tarihinde vefat eden Daniş Karabelen Özel Harp Dairesi ve Türk Mukavemet Teşkilatı ‘TMT’nin kurucularından olup, Beşiktaş ve eski jimnastik Kulübü’nün Sporcusu ve Milli atlettir.

1915’te Müttefik Gelibolu Seferi’ne karşı, savunmaya katılmak üzere Harp Okulu’ndan alınanlar arasında olan Karabelen; Mustafa Kemal Atatürk ile yakından iş birliği içinde çalıştı. Türkiye Cumhuriyetinde bazı sporların gelişmesine öncülük eden Karabelen, Türkiye’nin ilk Ulusal Sırıkla Atlama şampiyonu oldu.

1948’de Özel Harp Eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen 16 askerden biri olan Daniş Karabelen daha sonra Eylül 1952’de Taktik Seferberlik Grubunu kurdu.

1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından Lejyoner derecesinde Liyakat Lejyonu ile ödüllendirilen Daniş Karabelen 1956’da Tümgeneral Rütbesine terfi etti. 1960 yılında emekli olana kadar Taktik Seferberlik Grubu Şefi olarak görev yapan Daniş Karabelen 22 Mayıs 1983 yılında İstanbul’da vefat etti. Aliye Leman ile evli olan Daniş Karabelen, 2 çocuk babasıydı. Kaynak 1: tr.wiki pedia.org/wiki/Danis_karabelen

..Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Türk Halkının “Taksim” hedefini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren silahlı bir örgüttür. Kıbrıslı Rumların EOKA tedhiş örgütüne karşı faaliyet göstermek üzere 1957’de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) , 1958’de fiili olarak faaliyet göstermeye başladı. Daha sonraları Milli Muhafız Ordusu, Akritas örgütü ve EOKA-B ile mücadele eden TMT, 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürüldü. TMT’nin üyelerine “Mücahit” denilmekteydi. Kıbrıs Barış Harekatının başladığı 20 Temmuz 1974 tarihinde TMT üyesi 17151 Mücahit bulunuyordu..

Rum EOKA tedhiş örgütü, aslen İngiliz Yönetimine karşı mücadele etmek üzere ve adanın Yunanistan’la birleşmesini sağlamak için diğer bir değişle Enosis’i gerçekleştirmek için 1955 yılında kurulmuştu. 1 Nisan 1955’te bombalarını patlatarak faaliyete geçen EOKA tedhiş örgütü, İngilizlere karşı faaliyete geçmeye başlayınca İngiliz Yönetimi, Polis gücüne çok sayıda Kıbrıslı Türk aldı ve böylece EOKA’nın silahlı saldırılarında Türk Polislerle Rum EOKA’cılar karşı karşıya gelmişlerdir..

EOKA’nın Enosis’i hedefleyen silahlı saldırılarından huzursuz olan Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye, buna karşılık olarak ‘TAKSİM’ ideolojisini geliştirdi. Rum tedhiş örgütü EOKA’’nın Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırılarına karşılık vermek üzere 1956 yılında VOLKAN (Var Olmak Lazımsa Kan Akıtmamak Niye) örgütü kuruldu. Bu dönemde liderimiz Dr. Fazıl Küçük tarafından kurulmuş olan Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği ve Kara Çete gibi diğer örgütler başarısızlığa uğrayarak VOLKAN’a katıldılar..

..Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) 23 Kasım 1957 akşamı, Lefkoşa varoşlarındaki Eylence’de Türkiye’nin Kıbrıs Büyükelçiliği görevlisi Mustafa Kemal Tanrısevdi’nin evinde, Rauf Raif Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Mustafa Kemal Tanrısevdi tarafından kuruldu.

TMT, 26 Kasım 1957 günü tüm Kıbrıslı Türk Direnişçilerini Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) çatısı altında toplanmaya çağıran ilk bildirisini yayınladı.

..TMT Örgütü, ikinci bildirisini 13 Aralık 1957 günü yayınladı. İlk bildirilerde, henüz örgüte Türkiye’nin desteği olmaması ve Kıbrıslı Türkler arasında silahlanmanın az olmasının da etkisiyle silahlı direnişten ziyade ada sathına yayılan Pasif bir direniş öngörülmekteydi. Bununla birlikte , ikinci bildiride her köyde teşkilat temsilcilerinin olduğu, bu temsilcilere dair bilgi verenlerin cezasının ölüm olacağı ifade edildi. Bu dönemde adanın her bölgesindeki köylerde örgütlenme çalışmaları başladı..

Rauf Raif Denktaş, 2 Ocak 1958 günü, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’le gittiği Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüştü ve konuyu dile getirdi. Zorlu, Rauf R. Denktaş’a gönderirlerse silah alıp alamayacaklarının sorunca Rauf Raif Denktaş alabileceklerini söyledi...

..Zorlu, konuyu Genel Kurmay Başkanlığına bildirdi. Konu ile ilgili olarak birkaç ay süren değerlendirmeler sonunda örgütün kurulması için izin çıktı ve bu iş için Daniş Karabelen görevlendirildi. Keza, hükümetin Türk Silahlı Kuvvetlerinin adının bu olaya karıştırılmaması da kesin bir dille emrediliyordu..

..Bu gelişmeler üzerine örgütün kuruluşu için çalışmalara başlandı. Konu ile ilgili olarak; “Kıbrıs’ı İstirdat Projesi (KİP)” adlı bir proje hazırlandı. Daha sonra TMT’nin Kuruluş ve Çalışma Planı hazırlandı ve üst düzey yetkililerin onayı alındı. Bu plana göre, TMT lideri doğrudan “Özel Harp Dairesi” ne bağlı ve sorumlu olacak; ama arada herhangi bir resmi bağlantı olmayacak, tüm bağlantılar sözlü olarak yürütülecekti..

..Örgütün liderliği, Türkiye’den gönderilecek ve “süresiz izinli” sayılacak irtibat subaylarla yapılacak , TMT’nin varlığının açığa çıkarılacağı gün, EOKA tehi ş örgütünün silahlı saldırılarına göre belirlenecekti. Bu güne kadar örgüt toplantı veya gösteri yapmayacak, bildiri dağıtmayacaktı..

..Örgüt, 18 yaşını geçmiş erkek veya kız gençlerle oluşturulacak, örgüte alınanların Türkiye’de veya Kıbrıs’ta eğitimden geçirilmesi zorunlu olacaktı. Planda örgüt mevcudu kısa vadede 5000, uzun vadede 10 000 olarak planlanmıştı..

Kıbrıs’a TMT lideri başkanlığında ilk etapta 5 Subay gönderilecek, örgütün gelişmesine paralel olarak bu sayı ilk önce 10’na , daha sonra 20’ye çıkarılacaktı. Bunların yanı sıra en az 15 yedek Subay da adaya gönderilecekti..

Nisan 1958’de Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş TMT’nin yapılanmasını konuşmak üzere Ankara’ya çağrıldı. Yapılan toplantıda 1958-1960 döneminde TMT’de görev alacak Türk Askerine ilişkin 23 kişiden oluşan bir liste hazırlandı. Toplantıda ilk iş olarak Riza Vuruşkan’ın (Kod adıyla “Ali Conan”ın atanması kararlaştırıldı. 5000 gençten oluşan silahlı gücün eğitiminin ise 1959 yılı sonu itibarı ile tamamlanmış olması hedeflendi .

Ali Riza Vuruşkan ve diğer subaylar 31 Temmuz-1 Ağustos 1958 gecesi Kıbrıs’a vardı. TMT’nin fiili olarak kuruluşu bu tarihte , kuruluş yıl dönümü olarak kutlanır. Bundan kısa bir süre sonra adaya 6 subay daha gönderildi..

..Örgütün kurulmasının ardından kişiliği, yaşı, sağlığı itibarıyla uygun görülenler “Yemin Ederek” örgüte üye oldular. Böylece Ağustos ayı başlarında TMT’nin ilk hücresi oluşmuş olur ve Türkiye’de faaliyete geçen eğitim kamplarına gençler gönderilmeye başlanır. Kaynak: Mehmet Salih Emircan, KKTC’de Tören , Bayram ve Anma Günleri . Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yayınları s. 80-85

Kıbrıs Türk halkı , anavatanımız Türkiye’nin desteğinde yıllarca verdiği mücadelenin sonunda 15 Kasım 1983’te bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etti.

Şu bir gerçek ki, kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türk Dünyası içindeki görünürlüğü her geçen gün artan bir ivme ile gelişmesi; tarihi, siyasi ve de manevi bakımdan son derece önemlidir.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı TMT mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..