16 Nisan 2026 tarihli Kıbrıs gazetesinde yer alan haberlere göre; Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) kuruluşunun 455 ve yönetiminin Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 70. Yıl dönümü törenle kutlandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binası’nda düzenlenen törene, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, yetkililer ve vatandaşlar katıldı..

..Tören, Ulu Önder Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6 Şubat’ta kaybedilen Şampiyon Melekler ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı..

..Törende Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer ve T.C Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Çelebi konuştu..

..Konuşmaların ardından ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Evkaf Bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Sonrasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Ekibi ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği iş birliğinde bu yıl, ilki düzenlenen “İyilikte Yaşıyoruz-İyilik Kılavuzu Projesi” ödül töreni yapıldı. Tören, Vakıf Eserleri Fotoğraf Yarışması ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi..

..Törende yapmış olduğu konuşmasında Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Kıbrıs Türk’ünün Varoluş Mücadelesinde Önemli Bir Yeri Olduğunu vurguladı. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan Evkaf’ın İngiliz Yönetiminden Kıbrıs Türk halkına, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ve büyük bir mücadele ile devredildiğini anlatan Başbakan Ünal Üstel, “Bu binanın üzerine 15 Nisan 1956’da Türk Bayrağı çekildi ve bu güzide kuruluşumuz 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’na kadar Kıbrıs Türk halkına önderlik etti. Büyük bir dayanışma ruhu içerisinde Kıbrıs Türk’ünü ayakta tuttu. Kıbrıs Türk’ünün bütün zulme, baskılara rağmen adadan ayrılmaması için önderlik yaptı” diye konuştu..

.. “Toprağımıza, kültürümüze, kişiliğimize benliğimize, tercihimize sahip çıktık ve bugün bu güzel kuruluşumuzun bize devredilişinin 70. Kuruluşunu kutluyoruz” diyen Başbakan Ünal Üstel, Evkaf yönetiminin Kıbrıslı Türklere devredilmesi için mücadele eden liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarını andı..

..Evkaf’ın toplumun tüm kesimlerine dokunduğunu vurgulayan Ünal Üstel, eserler ile kültüre sahip çıktığını, engelliler ile ihtiyaçlılara yardım ettiğini, eğitim ile spor gibi alanlarda destekler sağladığını anlattı. Ünal Üstel, hükümet olarak, Evkaf’ın toplumda daha etkili olması için gereken desteği verdiğini de belirtti..

..Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali iş birliği protokolleriyle de bazı tarihi eserlerin restorasyonunu sağlayarak topluma kazandırdıklarını anlatan Ünal Üstel, “Bugün herkesin ziyaret ettiği bir Selimiye Camisi’ni toplumumuza kazandırdık. Lala Mustafa Paşa’nın da ayni şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destekleriyle topluma kazandırdık. Lala Mustafa Paşa’nın da ayni şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destekleriyle topluma kazandırılacak” dedi..

Evkaf’ın ülkeye eserler kazandırırken toplumun her kesimine de dokunduğunu, “İyilik Dağıttığını” yineleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Vakıfların kuruluşunun 455 ve Yönetiminin Kıbrıs Türk Halkına devredilişinin 70. Yıl dönümü töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine son verdi..

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..