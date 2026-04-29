27.04.2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 5’nci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Kıbrıs Türk halkının iradesi ve hakları yok sayılarak AB Liderler Zirvesi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılmasına tepki gösterdi.

AB’nin 2004’te GKRY’ni adanın tamamını temsilen üyeliğe kabul ederek Kıbrıs Türk halkına yaptığı haksızlığı sürdürmesinin, Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı siyasi çözümüne katkı koymadığını aksine sürece zarar verdiğini vurgulayan sayın Ersin Tatar, Rum lider Hristodulidis’in zirve sırasında kullandığı Kıbrıs Türk halkının Egemen Eşit Statüsünü yok sayan söylemlerinin de kabul edilemez bir yaklaşım olduğunun altını çizdi..

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’nci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Avrupa Birliği’nin zirve toplantısının Kıbrıs Türk halkının iradesi ve hakları yok sayılarak, Avrupa Birliği’ne haksız biçimde tek taraflı üye yapılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde gerçekleştirilmesi son derece hatalıdır” dedi..

..Rum lider Nikos Hristodulidis’in Zirve sırasında kullandığı söylemlerin adada tek egemenlik iddiasını pekiştirmeyi amaçladığını kaydeden sayın Ersin Tatar, bunun Kıbrıs Türk halkının Egemen Eşit Statüsünü yok sayan “Kabul Edilemez Bir Yaklaşım Olduğunu” belirtti…

..Avrupa Birliği Antlaşması’nın karşılıklı savunmayı öngören 42.7’nci maddesini aktif hale getirme girişimlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyleyen sayın Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Söz konusu madde, bir üye ülkenin silahlı saldırıya uğraması halinde diğer üye devletlerin yardım yükümlülüğünü düzenlemektedir. Rum tarafının bu mekanizmayı Doğu Akdeniz’de gerilimi artıracak şekilde Türkiye karşıtı bir güvenlik kalkanına dönüştürme çabası son derece tehlikelidir. Kıbrıs’ta çözüm zemini oluşturması gereken aktörlerin, adayı askeri ve stratejik hesapların merkezi haline getirmesi kabul edilemez”..

..Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Van Der Leyen’in açıklamalarında Kıbrıs Türk tarafının haklarına ve gerçeklerine yer vermemesinin de uygar, demokrat ve insan hakları yanlısı görünmeye çalışan Avrupa Birliği’nin aslında bu nitelikleri taşımadığını gösterdiğini” söyledi..

..Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuşmasını da değerlendiren sayın Ersin Tatar, ifadelerinin “Rum tarafının maksimalist tezlerine örtülü destek niteliği taşıdığını” dile getirdi..

.. Tatar, “Macron istediği kadar adada iki halkın ve iki ayrı devletin varlığını görmezden gelsin, gerçekler ortadadır.

..Macron istediği kadar, Rum-Yunan ikilisine askeri destek vaat etsin; Kıbrıs Türk halkı, ve anavatan Türkiye özgürlük ve egemenlik yolunda ilerlemeye devam edecek; Kıbrıs Türk’ünün haklı mücadelesi mutlaka hedefine ulaşacaktır” dedi..

..Zirvede verilen mesajlar ve GKRY’nin çeşitli ülkelerle askeri ilişkilerinin Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta anlaşma değil, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkararak Kıbrıs Türk halkını ‘azınlık’ durumuna düşürme hedefi olduğu yönündeki görüşlerini güçlendirdiğini savunan sayın Ersin Tatar , son gelişmelerin, Kıbrıs’ta ancak iki devletin iş birliğine dayalı anlaşmanın mümkün olabileceği yönündeki haklı tutumlarını desteklediğini kaydetti..

..Kıbrıs Türk halkının Egemen Eşitlik ve Eşit Uluslararası Statü temelindeki çözüm vizyonundan geri adım atmaması gerektiğini de dile getiren KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması, tanıtılması ve halkın refahının artırılması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı, temellerinde Mücahit halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..