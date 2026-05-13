10.05.2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman görüştü. Hristodulidis, Erhürman ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ve Birleşmiş Milletler’in yeni bir süreç aradığını dile getirdi..

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Müzakerelerin yeniden başlaması ilanının yapılacağı bir gayrı resmi genişletilmiş görüşme için zemin hazırlanmasını hedeflediğini” de kaydetti..

GKRY lideri Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile önceki gün yaptığı görüşmenin ardından Rum gazetecilere yaptığı açıklamada “Öze Dair Konular İçin İyi Bir Ortam” olduğunu belirtti..

..Hristodulidis’in açıklamalarına yer veren Fileleftheros gazetesi açıklamaya dayanarak “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ankara ziyareti sonrasında başlattığı Kıbrıs konusuyla ilgili yeni inisiyatifin, Türk tarafınca ara bölgede sorun çıkarılarak sekteye uğratıldığı” yorumunda bulundu..

..Fileleftheros “Ankara İki Tabloda Oynuyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Türkiye’nin TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Genel Sekreter Guterres’in önünde Kıbrıs sorununda yeni bir inisiyatife ışık yakarken “Türk askeri eliyle sahada, ara bölgede gerilim yarattığını” da iddia etti..

..Gazetecilerin ara bölgedeki “ihlal” iddialarıyla ilgili sorusuna karşılık, GKRY lideri Hristodulidis, sözde “İhlalleri” ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ziyaretleri Kıbrıs sorununda şekillenen gelişmelere bağladı..

..Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin çabasının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ankara’da görüşmesinin ardından başladığını ve BM’nin şu anda gayrı resmi genişletilmiş toplantı perspektifini araştırmak için bütün taraflarla temas halinde olduğunu kaydetti..

..Genel Sekreter’in Kıbrıs konusundaki çabasının Güven Yaratıcı Önlemlerle sınırlı olmadığını, öze ilişkin konulara da yayıldığını kaydeden Hristodulidis gayrı resmi toplantı için somut bir tarih olmamakla birlikte, gayrı resmi olarak yaz döneminde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini anlattı..

..Hristodulidis, Rum tarafı için önemli olanın “Genişletilmiş görüşme yapılması değil, sonucu, yani müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu” söyledi..

Hristodulidis, Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile uzun bir aradan sonra ilk kez telefon görüşmesi yaptığını da ekledi..

..Ara bölge konusunu önceki günkü görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’a götürdüğünü söyleyen Hristodulidis ara bölgedeki sözde tahriklerin “Türk Askerinden Geldiğini” öne sürdü!.

Hristodulidis, KKTC’de bir seçim öncesi dönemi yaşandığını ve Kıbrıs sorunundaki ortamı etkileyen boyutlardan birinin de bu olduğunu öne sürdü. Yaratılan ortamın, yaz döneminde gayrı resmi genişletilmiş toplantı yapılması çabalarını da etkileyebileceğini savunan Hristodulidis “ Açıktır ki, bazıları olumlu gelişme olsun istemiyor. Müzakerelerin yeniden başlangıcının ilan edileceği gayrı resmi genişletilmiş toplantı yapılması, birilerinin istemediği bir gelişmedir” ifadesini kullandı..

..Gazete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis arasındaki görüşme sonrasında BM tarafından yayınlanan açıklamayı da aktardı..

..Alithia ise, “Sonuçsuz Hareketlilik.. Erhürman-Hristodulidis Görüşmesi Barikatlar ve Özlü GYÖ’ler Olmadan Tamamlandı” başlıklı haberinde “Önceki haftalarda işlenen yüksek beklentilere rağmen” yaklaşık 2 saat süren önceki günkü liderler görüşmesinin yeni geçiş noktaları veya özlü Güven Yaratıcı Önlemlerin tamamlandığını yazdı..

..Liderler görüşmesinden “Siyasi Voltajı Düşük” kararlar çıktığını belirten gazete Mart 2025’te Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi genişletilmiş toplantıda yeni geçiş noktaları açılmasına karar verildiğini ve bunun , yeni bir gayrı resmi genişletilmiş toplantı için ön şart görüldüğünü hatırlattı..

..Gazete GKRY Başkanı Hristodulidis’in önceki günkü görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Guterres’in çabası GYÖ’lere değil, müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getirecek genişletilmiş toplantının hazırlıklarına odaklanıyor” diyerek kamuoyundaki tartışmayı GYÖ’lerden öz konularına çekmeye çalıştığına dikkat çekti.

Sonuç olarak; dünden bugüne Rum-Yunan ikilisinin hedefinin olası bir siyasi çözümle birlikte Enosis’e giden yolu açmak olduğunu bilmeyen yok iken hala daha Rumlarla yeni bir görüşme sürecini başlatmayı hedefleyenler vardır. Yazık, hem de çookk yazık..

Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa…