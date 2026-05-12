11 Mayıs 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Biz Nasıl Kilise Çanlarının Susturulmasını İstemiyorsak, Rum Tarafının Da Türk Milletinin Bayrağına ve Kutsallarına Ayni Saygıyı Göstermesi Gerekmektedir” dedi.

Yazılı açıklamasında KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, son günlerde Kıbrıs Türk halkının değerlerine, kutsallarına ve haklarına yönelik saldırılarının arttığını dile getirdi.

..KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’taki bir gazetede yer alan “Beşparmak Dağlarındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağının “Güven Yaratıcı Önlem” Adı Altında Kaldırılması Önerisinin Asla Kabul Edilemeyeceğini” kaydetti.

..KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Ayni Dönemde Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesi yönünde alınan karar da Rum tarafındaki tahammülsüzlüğün başka bir göstergesidir. Rum Yönetimi Belli Ki BM ve AB’den Aldığı Destekle Giderek Daha Da Şımarmakta, Uzlaşmazlığını Doruk Noktasına Taşımaktadır” ifadelerini kullandı..

..KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kimse Yanlış Hesap Yapmasın. Kıbrıs Türk Halkı Kendi Devletine , Bayrağına ve Milli Değerlerine Kararlılıkla Sahip Çıkmaya Devam Edecektir..

..Biz Hiçbir Zaman Rum Toplumunun Dini Değerlerini Hedef Almadık. Kiliselerine , çanlarına ve İbadet Yerlerine Saygı Gösterdik. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Farklı İnançlara Ait İbadethaneler Korunmakta , Gerekli Restorasyonlar Yapılmakta ve Dini Özgürlüklere Saygı Gösterilmektedir..

..Biz Nasıl Kilise Çanlarının Susturulmasını İstemiyorsak, Rum tarafının Da Türk Milletinin Bayrağına ve Kutsallarına Ayni Saygıyı Göstermesi gerekmektedir”..

..Barışın, karşılıklı anlayış ve saygıyla mümkün Olduğunu Belirten sayın Ersin Tatar Rum Tarafında Hala Enosis Hayaliyle Hareket Eden Bazı Çevrelerin Attığı Adımların Uzlaşı Ortamına Zarar Verdiğini kaydetti..

..KKTC’nin 5’nci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kıbrıs Türk Halkı; Haklarını, Egemenliğini ve Kutsal Değerlerini Koruma Kararlılığındadır. Bundan Kimsenin Şüphesi Olmamalıdır. Kıbrıs’ta Gerçekçi Çözüm, İki Devletin İş Birliğidir” ifadelerini kullandı.

Yine 11 Mayıs 2026 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel “ Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca zihniyetin Güney Kıbrıs’ta devam ettiğini” açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde son dönemde yükselen söylemlerle atılan adımların, Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca zihniyetin halen devam ettiğini, hatta giderek arttığını gösterdiğini kaydetti..

..”Güven Yaratıcı Önlem” adı altında sunulan taleplerin toplumlararası güveni top yekün ortadan kaldırdığını belirten KKTC Başbakanı Ünal Üstel “ Bu Adımlar Barışa değil Çatışmaya , Dostluğa Değil, Düşmanlığa Hizmet Ediyor.. Kıbrıs Türk halkı, Rum toplumunun dini değerlerine, bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı göstermiştir. Halkımız ayni saygıyı karşı taraftan beklemektedir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Rum basınındaki bir gazetede yer alan Beşparmak dağlarındaki bayrağın kaldırılması, Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesiyle ilgili köşe yazısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel şunları kaydetti:

“Rum basınında , özellikle de Rum Lider Hristodulidis’e yakınlığıyla bilinen, Rum liderin en sıkı destekçilerinden Fileleftheros gazetesinde “Güven Yaratıcı Önlem” adı altında Beşparmak Dağları’ndaki şanlı Bayrağımızın kaldırılmasına yönelik yapılan çağrılar haddini aşan ve kabul edilemez çağrılardır. Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık iradesinin sembolü olan bayrağımızın kaldırılması yönündeki hiçbir talep bizim için dikkate değer değildir ve yok hükmündedir..

..Diğer yandan , sözde ‘Barış’ ve ‘İyi Niyet’ çağrıları yapan Rum tarafının, ulusumuzun önderi, Kıbrıs Türk halkının izinde yürümekten onur duyduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan cadde isimlerini değiştirmeye kalkışması da ayrı bir düşmanca tutum olarak karşımıza çıkmaktadır..

..Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesi kararında Rum tarafındaki zihniyetin gerçek yüzünü açıkça göstermektedir. Kıbrıs Türk halkının, geçmişte olduğu gibi bugün de değerlerine, bayrağına devletine ve Anavatan Türkiye ile olan bağlarına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkı, Rum toplumunun dini değerlerine , bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı göstermiştir. Halkımız, ayni saygıyı karşı taraftan da beklemektedir” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkı düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek; temellerinde Mücahit Halkımızın, Türk Mukavemet Teşkilatı ‘TMT’ mensuplarının, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Yaşatmak ve Tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..