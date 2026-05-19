13 Mayıs 2026 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre, bölgedeki son gelişmelere işaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Doğu Akdeniz’deki bekamız için, varlığımız için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahasındaki münasebetlerin de fevkalade önemli olduğunu görürüz…

..Bu nedenle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk Askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri İlelebet Varlığını Sürdürecektir” dedi…

..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya’da İnönü Üniversitesi Siyonizm ve Orta Doğu Araştırmaları Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu’nda düzenlenen “Bölgesel Çalışmalar ve Kıbrıs Jeopolitiği” konulu konferansta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi..

..Burada yaptığı konuşmasında KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bütün bu dünyada yaşanan çatışmalar, kavgalar giderek artarken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu coğrafyadaki denge politikasıyla bütün bu süreçleri en iyi şekilde yönettiğini söyledi..

..Kıbrıs’ta 37 yıllık İngiliz varlığı döneminde Rum nüfusun suni bir şekilde artırılmasıyla Kıbrıs Türkü’nün azınlığa düşürüldüğünü ifade eden sayın Ersin Tatar, daha sonra Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için her türlü soykırım, binlerce canı katletme gibi Gazze’de yaşananların bir benzerinin o dönem Kıbrıs adasında yaşandığını dile getirdi..

..Türk Mukavemet Teşkilatının kurulduğunu ve ardından da 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yapıldığını hatırlatan sayın Ersin Tatar, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türkü için, bizim refahımız için, mutluluğumuz için, ama ayni zamanda bu bölgedeki gelişmelere baktığımızda o zaman genel anlamda ‘Kıbrıs’a Kıbrıs Türk Halkının mal ve canlarını korumak için gidiyoruz..

..52 yıl sonra baktığımızda Kıbrıs Türk halkının mal ve can güvenliği önemliydi ama bu bölgedeki varlığımız da önemliydi millet olarak..

..Libya’dan, Irak’tan, Suriye’den, Lübnan’dan taa şimdi İran’a kadar bu bölgenin özellikle Israil’in onun arkasında olanların ne gibi planlarının olduğunu da zamandan görenlerimiz vardı..

..Bekamız için, Doğu Akdeniz için, Mavi Vatan İçin, Gök Vatan İçin baktığımızda coğrafyaya ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de 1937 yılında dediği gibi Kıbrıs’ı kaybedersek Türkiye Cumhuriyeti’nin Akdeniz’e Açılan Kapıları, İkmal Yolları Kapanır, Dolayısıyla Kıbrıs’a Dikkat Etmemiz Gerekmektedir”..

.. “Kıbrıs denildiğinde bizim için maneviyattır, tarihtir, kendi tarihimizin yaşatılmasıdır. Kendi milletimize, kendi şehitlerimize olan sorumluluğumuzdur ama bugünün dünyasında son jeopolitik gelişmelere baktığımızda Doğu Akdeniz’deki bekamız için, varlığımız için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahasındaki münasebetlerin de fevkalade önemli olduğunu görürüz. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk askeri, Türk silahlı kuvvetleri ilelebet varlığını sürdürecektir..

..Güney Kıbrıs’ta Israil’in oraya yerleşmesi; silahıyla, topuyla, tüfeğiyle her türlü sistemleriyle Fransa’nın yakın bir geçmişte Fransa askeri de Kıbrıs’a konuşlanacak’ diye aldığı karar, zaten İngilizlerin üsleri var, arkasında Amerika gibi bir takım hareketler var..

..Dolayısıyla Güney Kıbrıs, bambaşka bir noktaya evrilmiştir. Şimdi Güney Kıbrıs’ta bunlar olurken herhalde kimse bize artık “Türkiye Kıbrıs’tan Çekilmelidir, Türk askeri Kıbrıs’tan ayrılmalıdır” şeklinde bir şeyi empoze edemez..

..Çünkü biz millet olarak bunu asla kabul etmeyiz.. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık Anadolu coğrafyasının bir parçasıdır. Evet ayrı devlet olabiliriz, tarih öyle emretmiştir..

.. Ama neticede bizler, Kıbrıs Türkleri bu milletin kopmaz bir parçası aramızdaki sarsılmaz bağlar, geçmiş, tarih her türlü gönül birliği ve ulusal çıkarlarımız bakımından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmek, yaşatmak ve geleceğe taşıyabilmek her birimizin bana göre görevidir, sorumluluğudur ve millet vekillerimizin bir bakıma vazifesidir” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..