BM Genel Genel Sekreteri Antonio Guterrs’in görev süresinin tamamlanmasına doğru geri sayımın devam ettiği günlerden geçiyoruz. Kıbrıs konusunda yapılmış olan çalışmaların karşımızdakilerin dünyayı kandırmak için uydurdukları gibi adada yaşananların sorun olmadığı iki toplum arasında yaşanmakta olanların da sorun olmadığını iki toplum arasındaki anlaşmazlık olduğunu söyleyerek söze başlamış olması çözüm konusunda ilk anda çözüme yönelik umut ışığının da sönmesinin de nedeni oluyordu. Nedenine gelince Kıbrıs konusunun gündeme alındığı günlerde BMGK’nin 04 Mart 1964 tarihinde aldığı 186 sayılı kararı görmezden gelerek gömleğin düğmelerinin yanlış iliklenmesidir.

Bu konuda karşımızdakilerin ayak diretmeleri olduğu biliniyor. Antonio Guterres göreve başladığı günlerde Kıbrıs meselesini görev süresi tamamlanmadan çözebileceğinin bir anlamda sözünü vermiş oluyordu. Aradan geçen sürede kazın ayağının beklendiği gibi olmadığını da anlamış olduğu düşünülüyor.

Antonio Guterres’in 2026 yılı tamamlanmadan görev süresinin sonlanacağı düşünülüyor. Giderayak yeni çözüm önerisi sunacağı belirtiliyor. Olası anlaşmanın yangından mal kaçırılıyor türden olmamasını şimdilik dilemek gerekiyor. Karamsar falan değilim… Buna karşın Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulduğu günlerde söylenen vaatlerin buz üzerine yazılmış duygusunun pekişmeden eriyip suya dönüşmesi olmasıdır.

Karşımızdaki unsurun bugüne değin ayaklarını sürüyerek uzlaşma yolunu tıkamasını önlememiz gerekiyor mu ne…

Kıbrıs Türkleri olarak geçmişte yaşananlardan gerekli dersleri çıkararak yolumuza devam etmemiz gibi bir yükümlülüğümüzün olduğunun da unutmamamız gerekiyor …

