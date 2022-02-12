Yavru kediyi tekmeleyen çocuk için 5 yıl hapis istemi

Yalova'da, yavru kediye tekme atarken çekilen görüntüleri arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılınca tutuklanan Irak uyruklu 16 yaşındaki çocuk için 5 yıl hapis cezası istendi



Yalova'da 13 Kasım 2021’de, 17 Ağustos Parkı’nda Irak uyruklu isminin baş harfleri H.Y.Y.Y., parktaki yavru kediye tekme atarken, arkadaşı da bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından H.Y.Y.Y., yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.Y.Y.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yazılı başvurusu, kamera görüntüleri, suça sürüklenen çocuk ve tanık ifadeleriyle dosyanın tamamıyla incelendiği belirtildi.

Sanığın, kediye sert şekilde tekme atması nedeniyle kedinin hızla ileri doğru savrulduğuna ve beton zemine düşerek can çekiştiğine vurgu yapıldı. H.Y.Y.Y.’nin evcil olan kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunarak, üzerine atılı suçu işlediğine yer verilen iddianamede, 5 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yanında bulunan ve görüntüleri çeken yabancı uyruklu A.A.S.S. hakkında ise ‘ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

