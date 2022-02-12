Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak



Lexus, Twitter'dan paylaştığı görseller ile Lexus Elektrikli Sedan Konseptine bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Daha önce kendisine markanın konsept araç filosu piyasaya sürüldüğünde rastlamıştık. O zamanlar sadece kısmen ön tarafını görmüştük, işte şimdi bütün çıplaklığıyla karşımızda.

Lexus Elektrikli Sedan Konsept, ön camdan aşağı doğru süzülen kavisli bir burun hattı ile gelmeyi tercih etti. Günümüz EV standartlarına göre ön paneldeki hava girişleri bir hayli büyük gözüküyor. Ayrıca kaputun her iki tarafında görülen havalandırmalar da gözümüzden kaçmadı.

Yan taraftan baktığımız zaman konsept, mevcut IS sedan ile oldukça benzerlik gösteriyor. Yukarıda da bahsetmiştik, yeni gösterilen aracın burnu diğer örneğe göre çok daha kavisli. Belki de iki araç arasındaki en büyük fark, gövdenin alt kısımlarında kendisini gösteriyor.

Tasarım açısından bakacak olursak konsept ürün kesinlikle başka bir noktada. Sahip olduğu agresif yapısı ile şimdiden gönülleri fethetmiştir diye düşünüyoruz.

Konseptin tüm görüntülerinde ortalıkta olan bir egzoz borusuna rastlayamadık. Bu da bize Lexus tasarımcılarının burada gördüğümüz sedanı bir EV olarak masaya yatırdıklarını gösteriyor. Markanın bizi yanıltma ihtimali de var, zira gizli egzoz borularına sahip bir PHEV düzeniyle de karşı karşıya olabiliriz.





