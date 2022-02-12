banner762
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
7 0
Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar
Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar
16 0
 
Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana
Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana
155 0
KTSYD, Türkiye, Bosna ve Kosova heyetlerini ağırladı
KTSYD, Türkiye, Bosna ve Kosova heyetlerini ağırladı
7 0
Hentbol Federasyonu konuklarından önemli ziyaretler
Hentbol Federasyonu konuklarından önemli ziyaretler
16 0
Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor
Yolcular Havalimanı’nda hizmet bekliyor
29 0
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
76 0
banner797

Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak

banner476

banner714
Lexus, elektrikli sedan daha agresif olacak
 
Lexus, Twitter'dan paylaştığı görseller ile Lexus Elektrikli Sedan Konseptine bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Daha önce kendisine markanın konsept araç filosu piyasaya sürüldüğünde rastlamıştık. O zamanlar sadece kısmen ön tarafını görmüştük, işte şimdi bütün çıplaklığıyla karşımızda.
Lexus Elektrikli Sedan Konsept, ön camdan aşağı doğru süzülen kavisli bir burun hattı ile gelmeyi tercih etti. Günümüz EV standartlarına göre ön paneldeki hava girişleri bir hayli büyük gözüküyor. Ayrıca kaputun her iki tarafında görülen havalandırmalar da gözümüzden kaçmadı.
Yan taraftan baktığımız zaman konsept, mevcut IS sedan ile oldukça benzerlik gösteriyor. Yukarıda da bahsetmiştik, yeni gösterilen aracın burnu diğer örneğe göre çok daha kavisli. Belki de iki araç arasındaki en büyük fark, gövdenin alt kısımlarında kendisini gösteriyor.
Tasarım açısından bakacak olursak konsept ürün kesinlikle başka bir noktada. Sahip olduğu agresif yapısı ile şimdiden gönülleri fethetmiştir diye düşünüyoruz.
Konseptin tüm görüntülerinde ortalıkta olan bir egzoz borusuna rastlayamadık. Bu da bize Lexus tasarımcılarının burada gördüğümüz sedanı bir EV olarak masaya yatırdıklarını gösteriyor. Markanın bizi yanıltma ihtimali de var, zira gizli egzoz borularına sahip bir PHEV düzeniyle de karşı karşıya olabiliriz.
 
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.