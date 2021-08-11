Türkiye turizmini Rus turistler kurtarıyor

Pandemi günlerinde Türkiye turizmini Rus turistler kurtarmaya devam ediyor. Antalya’ya saat başı 911 Rus turist

Pandemi günlerinde Türkiye turizmini Rus turistler kurtarmaya devam ediyor. Antalya’ya yılın yedi ayında (Yılbaşından 25 Temmuz’a kadarki dönem) gelen toplam yabancı turist sayısı 3 milyonu aştı.

Antalya Valiliği’nin açıkladığı verilere göre, 25 Temmuz itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısı 3 milyon 24 bin 843 kişi olarak gerçekleşti. Bunların yüzde 48’i ise Temmuz ayında geldi.

Temmuz ayında en çok turist Rusya’dan gelirken, 25 günde kente gelen Rus turist sayısı 547 bine yükseldi.

25 günde Rusya’dan Antalya’daki Fraport – TAV Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı’na toplam 2 bin 93 uçuşla, 547 bin 133 Rus turist indi.

Bu, saat başı Antalya bölgesine 911 yolcu indiği anlamına geliyor.

Ağustos ayında Rusya’dan gelen yolcu sayısının daha da artması bekleniyor.

1 Ocak – 25 Temmuz tarihleri arasında dış hatlarla gelen yolcu sayısının 2 milyon 876 bin oldu.