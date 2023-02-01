Türkiye kar altında

Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçirirken, birçok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Ocak ayının son günlerinde etkili olan soğuk hava Türkiye genelinde etkisini gösteriyor. Birçok bölgede kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye genelinde İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili oluyor. Önceki akşam saatlerinde başlayan ve dün sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı birçok kenti beyaza bürüdü.

Başta Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da etkili olan kar yağışından dolayı Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı ve Hakkari başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şubat ayıyla birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen uzmanlar, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." değerlendirmesi yapıyor.

