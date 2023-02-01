KKTC plakalı TIR’ın karıştığı kazada bir ölü

Niğde-Ankara Otoyolu'nun Aksaray geçişinde TIR’a arkadan çarptığı otomobilinde yaşamını yitiren 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Çiğdem Çağın yaşamını yitirdi.
Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Niğde- Ankara Otoyolu Gülpınar beldesi yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Çiğdem Çağın yönetimindeki 01 FAN 35 plakalı otomobil, önünde giden 52 yaşındaki Cafer Demirhan'ın kullandığı KKTC plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Çiğdem Çağın yaşamını yitirdi.
Çiğdem Çağın'ın kendisini ziyarete gelen arkadaşını İzmir’e götürdüğü, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı kaydedildi.
Adana’da özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenilen Çiğdem Çağın’ın 7 ve 9 yaşlarında iki erkek çocuğu olduğu öğrenildi.
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