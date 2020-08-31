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Türkiye'de can kaybı artıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte bin 587 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu

Türkiye'de can kaybı artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı, bin 587 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, bin 87 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, vaka sayısı 270 bin 133, vefat sayısı 6 bin 370 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

EN YÜKSEK TEST SAYISI

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde” ifadelerini kullandı. 

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