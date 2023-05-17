“Bu gibi kamu mallarına neden zara veriliyor?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız bazı kendini bilmez kişilerin kamu mallarına neden zarar verdiğini sorgulayarak geçtiğimiz gün gittiği bir belediye parkındaki tuvalette karşılaştığı lavabonun fotoğrafını bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Ülkemizde kamu mallarına verilen zararın bizim vatandaşın cebinden çıkan vergilerle yapıldığını söyleyen vatandaşımız “Neden parktaki oyun sahalarına, tuvalet, çeşme v.s kullanım alanları, dinlenmek için konan banklara, otobüs duraklarına, yol tabelalarına şiddet uygulama gibi hissiyatı beslerler anlamış değilim” diyerek isyan etti.

Fotoğraftaki örneğin en basit örnek olduğunu belirten vatandaşımız, bu gibi şiddete meyilli insanların çevrelerine karşı nasıl davrandığını merak ettiğini söyledi.

Ülkede yetişen gençlerin neden şiddete meyilli olduklarını sorgulayan vatandaşımız, şiddetin hiçbir zaman iyilik getirmediğini unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.

