Sinan Oğan kimi destekleyecek?

Türkiye'de önceki gün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu.
Reuters'ın “Türkiye'deki ikinci turda iktidarı belirleme potansiyeline sahip isim, Kürtlere yönelik tavizler konusunda kırmızı çizgi çekti” başlıklı haberinde, Oğan'ın ancak “Kürt yanlısı partiye” taviz verilmemesinin kabulü halinde ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylediği aktarıldı.
Seçimlerde istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirten Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Seçimlerden önce yüzde 11-12 civarında oy almayı beklediklerini belirten Oğan, "O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında ama birtakım sandıklarda yüzde 2'lik bir erozyonumuz oldu. Son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar, okullara 'Sinan Oğan çekildi' diye pankartlar astılar. Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen hedefimizden geri durmadık." değerlendirmesinde bulundu.
Oğan, daha önce Türk milliyetçilerinin, seçimin tam göbeğinde olacağını vurguladıklarını anımsatarak, "'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olmayacak' demiştik. 'Biz, bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. İstediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra Türkiye'nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız." diye konuştu.
"İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Oğan, şunları söyledi:
"İstişare yapacağız. Hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim hem de beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice, Sinan Oğan'ın kararı olmayacak, bir ortak aklın kararı olacak."
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