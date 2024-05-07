Saadet öğretmen,eşi tarafından katledildi

Samsun'dan kadın cinayeti haberi geldi.
Samsun'da İngilizce Öğretmeni Saadet Çay, büfeci eşi Adem Çay'a boşanma davası açtı. Önceki akşam saatlerinde yaşanan tartışmada, Adem Çay genç kadını göğsünden tabancayla vurarak hayattan kopardı!
Kan donduran olay Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki 19 Mayıs Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay, boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay tarafından evinde göğsünden tabancayla vuruldu Adem Çay, eşini vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı. Bu arada, Ahmet Çay'ın 'kasten yaralama' , 'tehdit' , 'yağma' gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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