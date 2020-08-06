Reuters, Ankara’daki Covid-19 belgesine ulaştı!

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısının artması üzerine kapsamlı bir araştırma hazırladı.

Reuters, bu hafta günlük vaka sayısının 1000'in üzerine çıktığı Türkiye'de hastanelere bazı talepler gittiğini ve "Covid-19 yüzünden yoğum bakım ünitesindeki yatakları boşaltın" ifadesinin yer aldığını yazdı.

Türkiye’de bu hafta günlük corona virüsü vaka sayısı 1000’in üzerine çıkarken İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kapsamlı bir Covid-19 dosyası hazırladı.

Reuters’a konuşan bazı şehirlerin doktorlar odasındaki yetkililer corona virüsü vaka sayısının arttığını ve bazı birimlere mektuplar gittiğini duyurdu.

Reuters muhabirleri, “Ankara ve Gaziantep’teki hastanelerdeki yoğum bakım üniteleri ve acil servis odaları, Covid-19 hastaları için ayrılmış durumda ve tam kapasite doluluk var” ifadesini kullandı.

Haziran ayında corona virüsü yasakları ve kısıtlamalarının gevşetildiğini hatırlatan Reuters, son günlerde vaka sayısının artmasıyla birlikte daha sıkı denetimlerin geldiğini ve maske takmayan ya da sosyal mesafe kurallarına uymayanlara para cezaları verilmeye başlandığını hatırlatırken, “Resmi sayılara göre 3 haftadan daha uzun bir süredir yeni vaka sayısı 1000 seviyesinin altında seyretti” denildi.

“ANKARA’DA HER GÜN 1000 VAKA TESPİT EDİLİYOR”

Reuters’a konuşan Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, “Yakın bir süre önce sadece bölgedeki tek bir hastanede 200 vaka kayıtlara geçti. Sağlık çalışanları arasında enfeksiyon oranı da özellikle çok yüksek. Yetkililer muhtemelen tatil sonrasındaki iki haftada bir artış öngörecek Covid-19 birimlerindeki yatak sayısını yüzde 25 artıracaklardır” dedi.

Ankara’daki Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç ise başkentte kabaca bir hesaplama ile her gün 1000 insanda corona virüsü tespit edildiğini söylerken, “Hastalar, saatlerce sedyelerde bekliyor ya da evlerine gönderiliyor. Zatürre olanlar bile yer olmadığı için evlere gönderilebiliyor. Covid-19 için ayrılmış yataklar doldu. Eğer siz toplu taşımada insanların yan yana oturmasına izin verirseniz, fabrikalarda omuz omuza çalışmasına izin verirseniz, insanları uyardığınız zaman sizi dinlemezler” dedi.

“COVID-19 HASTALARI İÇİN AYIRIN”

Reuters’ın gördüğü belgelerde Ankara Sağlık Müdürlüğü bölgedeki hastanelere bir mektup göndererek klinik yatakların yüzde 50’sinin ve yoğun bakım ünitesindeki bütün boş yatakların Covid-19 hastaları için ayrılması gerektiğini talep etti. Aynı belgede zorunlu olmayan ameliyatların da ertelenmesi istenildi.

Gönderilen belgede Ankara’daki yoğun bakım ünitesindeki yatakların yüzde 63’ünün dolu olduğu ve Ankara genelindeki bütün hastanelerdeki yatakların doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde olduğu belirtilirken, “Pandemi bölgemizde halen kontrol altında” ifadesi yer aldı.

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yabancı turistleri ülkeye çekmek için çok sıkı çalıştığını ve lobi yaptığını hatırlatırken, Almanya’nın önceki gün bazı bölgelere seyahat yasağını kaldırdığını da yazdı.

TÜRKİYE’DE 1000’İN ÜZERİNDE İKİNCİ GÜN

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden Türkiye'deki günlük corona virüsü verilerini kamuoyuna duyurdu. Verilere göre 53.842 testin daha yapılmasıyla Türkiye’de salgının başladığı günden beri toplam test sayısı 5 milyon 27.308'e ulaştı.

Son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5.784'e yükseldi. Tespit edilen1.178 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 236.112'ye çıktı.

Verilere göre sağlığına kavuşan 1.015 hastayla birlikte toplam 219 bin 506 kişi iyileşti. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,4 ağır hasta sayısı ise 582 oldu.

İYİ PARTİLİ VEKİL DE “1400 VAKA VAR” DEMİŞTİ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da dün, Ankara’daki günlük vaka sayısının 1400 civarında olduğunu açıklamıştı.

Cesur, “Covid-19 işinde hep geç kalarak hareket ettiğimiz için halen 1. dalgada boğulan az sayıda ülkeden biriyiz” diyen Cesur şöyle konuştu: ‘’Günlük olarak vefat 19, vaka 1000’lerde açıklanıyor. Sadece Ankara’daki günlük vaka sayısı; 1.400 olmuş. Doktorlar endişeli ve bize bilgi veriyorlar. Bu olay daha ne kadar saklanırdı ki; ucunda ölüm var. Bilim kurulu üyeleri, gerçekte sayılar en az 3 kat fazla olduğu için mi artık TV’lere çıkmıyor” demişti.