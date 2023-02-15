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Nebati’nin fotoğrafları tepki çekti

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Şanlıurfa’ya deprem için giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin şen şakrak fotoğrafları büyük tartışma yarattı

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Nebati’nin fotoğrafları tepki çekti
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremde can kayıpları her geçen dakika artarken enkaz altında kalan birçok insan ise çıkarılmayı bekliyor.
Bölgeye giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medyaya yansıyan şen şakrak fotoğrafları tepkilere neden oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’ya deprem için giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP’li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi ve AKP Milletvekili Adayı'nın şen şakrak, kahkahalı  fotoğrafını ‘Beylerin keyfi yerinde’ sözleriyle paylaştı.
CHP'li Tanal'ın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Böylesi bir ortamda dahi çarpıtmalarıyla siyasi çıkar arayışına girenlere en güzel cevabı milletimiz verecektir.” diyerek şu notu paylaştı:
“Depremin ilk anından bu yana milletimizle kenetlenerek sahada nasıl bir gayret içerisinde olduğunuz apaçık ortadayken, birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir. Bu çarpık zihniyeti, bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum.”
 
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