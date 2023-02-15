Baykal’a son veda

Yaşamını yitiren CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Baykal için Ankara’da önce CHP Genel Merkezi’nde ardından TBMM’de tören gerçekleştirildi.

Baykal’ın cenazesi devlet mezarlığına defnedildi.

