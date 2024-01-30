2016 yılındaki yazısı nedeniyle savcının şikayeti üzerine yargılanıp "iftira" suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, dün tahliye oldu.
Nazlı Ilıcak, Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti nedeniyle yargılanmıştı.
Davada “iftira” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ilıcak'ın cezası, 4 Aralık 2023'te istinaf mahkemesince onanmıştı.
4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine giren 79 yaşındaki gazeteci Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.
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